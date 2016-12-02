Часть студентов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за менингита

Более 200 студентов МГУ им. М.В. Ломоносова, подвергшиеся риску заражения менингококковой инфекцией, временно переведены на дистанционное обучение. Вакцинация контактировавших с умершей от менингита студенткой МГУ завершается. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Студенты переведены на дистанционное обучение, временно, по 3 декабря 2016 года включительно, проинформировали в столичном управлении Роспотребнадзора.



Угрозы эпидемии менингита в вузе нет, отметили в Университетской клинике МГУ. По словам академика РАН, директора Университетской клиники МГУ Армаиса Камалов, студенты могут сделать вакцинацию по желанию. «Все профилактические меры для наших студентов бесплатны», — цитирует ТАСС Камалова.



«Все необходимые меры и в институте, и в семейном очаге были приняты своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день практически завершается иммунизация всех лиц контактных», — цитирует ТАСС заявление Поповой.



Накануне студенческий совет одного из факультетов университета инициировал введение карантина и проверку всех студентов на инфекцию после смерти студентки, сообщает ОТР.

Напомним, студентка 2-го курса факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова скоропостижно скончалась в больнице 27 ноября от менингита.



По данным медиков, разновидность инфекции, приведшей к смерти девушки, передается только при непосредственном контакте.

