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Лентулов и Малевич спустились в метро

Третьяковская галерея открыла «передвижной филиал» в столичной подземке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Третьяковская галерея на Крымском Валу запустила «Интенсив ХХ» — краткий курс по истории искусства XX века в Московском метрополитене. В интерактивном формате — этап за этапом, вагон за вагоном — пассажирам расскажут о том, какими были отечественная живопись, графика и скульптура в прошлом веке.

— Мы впервые реализуем настолько масштабный проект, интегрирующий искусство в городской транспорт, — уверил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Уникальный состав, стены вагонов которого оклеены репродукциями работ Ларионова, Гончаровой, Лентулова, Малевича, Родченко и Поповой, запущен по Кольцевой линии метро. Первым пассажирам посчастливилось прослушать экскурсию о русском авангарде от директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Искусство XX века, к сожалению, в нашей стране несколько недооценено, — начала свой рассказа Зельфира Трегулова. — «Интенсив ХХ» — попытка представить его в самом общественном месте, в метро. Как говорится, несем искусство в массы. С одной стороны, это мощнейший образовательный проект, с другой — эти репродукции сделают наше пребывание в метро ярким, праздничным.

Вагоны первого «передвижного филиала Третьяковки» выкрашены в красный, фиолетовый и зеленый цвета. Репродукции располагаются в хронологическом порядке.

— Как вы оцениваете качество репродукций?  — поинтересовались «Известия» у директора Третьяковки.

— Мы оставили очень высокое разрешение изображения, на котором можно видеть даже кракелюр, который обычно не заметен. Мы не ставили своей задачей воспроизводить в метро то или иное произведение целиком. Скорее это фрагменты.

— Цель проекта — подвигнуть человека к походу в музей?

— Да, и раскрасить будни горожан. Представьте — утром люди, едва проснувшись, едут на работу. И, зайдя в такой яркий вагон, увидев эти произведения, они как-то встрепенулись, проснулись, посмотрели, прочитали, скачали информацию о картинах, а потом пришли к нам — углубленно изучать искусство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Знакомство с русским авангардом Третьяковская галерея предлагает начать в метро, продолжить на станции «Парк Культуры», где тоже вывешены репродукции, а выйдя на улицу, прямой наводкой отправиться в филиал Третьяковки на Крымский Вал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

—  Мы сознательно запустили этот поезд в декабре, когда возрастает количество пассажиров в метро. По нашим подсчетам, русским авангардом сможет полюбоваться более 2 млн человек, — сказал руководитель департамента транспорта правительства Москвы Максим Ликсутов.  

Поезд будет курсировать по кольцевой линии полгода. Через два месяца экспозиция на стенах вагонов изменится. На смену Малевичу и Лентулову придет русское искусство 1930–1950-х годов. А еще через два месяца — современное актуальное искусство.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лентулов и Малевич спустились в метро

Лентулов и Малевич спустились в метроТретьяковская галерея открыла «передвижной филиал» в столичной подземке

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