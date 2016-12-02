МИД Китая вызвал поверенных в делах ФРГ и Франции

Поверенные в делах Германии и Франции вызваны в китайский МИД в связи с политикой в области прав человека.

Ранее германо-французская премия в области прав человека была вручена в Берлине супруге китайского правозащитника и адвоката Ли Хэпина. В настоящее время он находится в предварительном заключении. При этом главы МИД ФРГ и Франции потребовали немедленного освобождения Хэпина.

«РИА Новости» со ссылкой на агентство dpa передает, что Пекин особо возмущен совместным заявлением глав МИД европейских держав.