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МИД Китая вызвал поверенных в делах ФРГ и Франции

Причиной названа политика этих государств в области прав человека

Поверенные в делах Германии и Франции вызваны в китайский МИД в связи с политикой в области прав человека.

Ранее германо-французская премия в области прав человека была вручена в Берлине супруге китайского правозащитника и адвоката Ли Хэпина. В настоящее время он находится в предварительном заключении. При этом главы МИД ФРГ и Франции потребовали немедленного освобождения Хэпина.

«РИА Новости» со ссылкой на агентство dpa передает, что Пекин особо возмущен совместным заявлением глав МИД европейских держав.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

МИД Китая вызвал поверенных в делах ФРГ и Франции

Причиной названа политика этих государств в области прав человека

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