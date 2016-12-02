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Названа причина аварии «Прогресса»

Инцидент произошел в результате сбоя в работе третьей ступени ракеты-носителя

В работе систем третье ступени ракеты-носителя «Союз-У» при выведении космического грузовика «Прогресс-МС04», скорее всего, произошел сбой. В результате была потеряна ориентация.

«Третья ступень [ракеты-носителя], по предварительным данным, потеряла ориентацию, и двигательная установка аварийно выключилась», — сообщил источник на космодроме Байконур, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что грузовой космический корабль «Прогресс» рухнул прошлым вечером с высоты 190 км над территорией Тувы. Обломки космического грузовика упали в безлюдной местности в 60 км от Кызыла.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Названа причина аварии «Прогресса»

Инцидент произошел в результате сбоя в работе третьей ступени ракеты-носителя

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