Такси в Подмосковье окрасят в единый цвет

Правительство Московской области одобрило законопроект о едином цвете легкового такси. Согласно проекту, все автомобили должны будут стать белого цвета с желтой и серой полосами. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Подмосковья.

По словам главы ведомства Михаила Олейника, такое решение позволит создать узнаваемость бренда легкового такси в регионе.

«В результате диалога с представителями транспортных компаний и Ассоциацией таксистов Подмосковья было принято решение использовать белый цвет: учитывая, что он является основным используемым заводами изготовителями легковых автомобилей, предлагаемая цветовая гамма не повлечет существенной нагрузки на малый и средний бизнес», — цитирует министра портал «Подмосковье сегодня».

Основным цветом подмосковных такси станет белый цвет, дополнительно по бокам будет нанесена светоотражающая желтая полоса и полоса темно-серого цвета в нижней части кузова.

Внедрение единой цветовой гаммы проведут поэтапно. Требование к цвету машины распространится только на вновь оформляемые автомобили и не обяжет перевозчиков перекрашивать приобретенные автомобили.



В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Мособлдуму.