В подмосковных автобусах придется прикладывать билет на входе и выходе

Для удобства проезда по зональным маршрутам в автобусах «Мострансавто» в Подмосковье пассажиры должны будут прикладывать билет не только при входе в салон, но и при выходе. Данное нововведение предусмотрено для экономии оплаты за проезд в зависимости от протяженности маршрута. Об этом заявил генеральный директор ГУП «Мострансавто» Александр Зайцев.

Он пояснил, что для городских маршрутов система останется неизменной – пассажир будет прикладывать билет только на входе и выходить на нужной остановке. На зональных же маршрутах, по его словам, пассажир должен будет просканировать билет не только на входе, но и на выходе, что «позволит определить протяженность маршрута для корректного списывания денежных средств».

Зайцев также подчеркнул, что если пассажир не приложит билет на выходе, то с него спишут максимальную стоимость проезда, сообщает РИАМО.

Такая система оплаты в общественном транспорте действует в ряде европейских стран. Например, в Лондоне, Лиссабоне и Амстердаме – пассажиры прикладывают билеты при входе в метро и при выходе.