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СМИ: на учениях ВСУ две ракеты С-300 самоликвидировались

Об этом сообщил телеканал «Звезда»

На учениях ВСУ на юге Херсонской области Украины во время пусков зенитных управляемых ракетных комплексов две ракеты С-300 отклонились от заданной траектории и самоликвидировались. Об этом написала независимый военный эксперт Диана Михайлова.

По словам эксперта на своей странице в LiveJournal, не все из проведенных накануне пусков 16 зенитных управляемых ракет 5В55 зенитно-ракетных комплексов С-300ПС (ПТ-1) были успешными.

«Так, минимум две ракеты после запуска значительно отклонились от заданной траектории, после чего сработала система самоликвидации», — пишет Михайлова.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео запусков ракет.

Начальник пресс-службы воздушных сил Украины Роман Юрчило сообщил, что пока учения продолжаются без пусков ракет.

«Согласно плану проведения учений, у нас сегодня резервный день», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы ВСУ.

Напомним, в пятницу начальник пресс-центра воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский заявил, что несколько пусков ракет в районе Крыма стоят в планах украинских военных и на второй день учений. 

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СМИ: на учениях ВСУ две ракеты С-300 самоликвидировались

Об этом сообщил телеканал «Звезда»

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