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Путин: любые попытки сорвать спектакль или выставку недопустимы

Пободные хулиганские выходки должны жестко пресекаться по всей строгости закона, заявил президент России

Любые попытки сорвать спектакль или выставку, каждая подобная хулиганская выходка должны пресекаться по всей строгости закона, это совершенно недопустимо.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совместного заседания Совета при президента РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку.

«С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать», — заявил президент.

Ранее «Известия» писали о том, что Путин призвал представителей творческой среды к ответственности. Президент подчеркнул, что принцип свободы творчества незыблем, однако нужно определить грань между творческой акцией и оскорбительным эпатажем.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин: любые попытки сорвать спектакль или выставку недопустимы

Пободные хулиганские выходки должны жестко пресекаться по всей строгости закона, заявил президент России

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