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Путин поручил разобраться с попытками запрета спектаклей в театрах

Президент призвал тщательно прорабатывать такие ситуации

В ситуациях с запретами спектаклей в театрах необходимо тщательно разбираться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

На заседании художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов рассказал главе государства, что в Омске местному театру запретили постановку «Иисус Христос — суперзвезда». Путин спросил, кто конкретно наложил такой запрет. Назвать фамилию и должность чиновника Миронов не смог.

После этого президент адресовал вопрос министру культуры России Владимиру Мединскому.

«Я пытаюсь разобраться сейчас. Я точно не запрещал», — ответил тот.

Мединский также добавил, что министру культуры Омской области «в голову бы не пришло запрещать».

«Такие вещи мы должны всегда доводить до логичного завершения. Надо понять, что реально происходит. Только поняв реально, что происходит, можно сделать и выводы правильные, и принять соответствующее решение», — заключил Владимир Путин.

Постановку «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера» сняли с показа в Омске после официального обращения православных активистов. Просьбу запретить спектакль в администрацию города направило общественное движение «Семья, Любовь, Отечество». По мнению активистов, «даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями». После этого в Омском государственном музыкальном театре уточнили, что постановка рок-оперы не состоится по решению директора.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин поручил разобраться с попытками запрета спектаклей в театрах

Президент призвал тщательно прорабатывать такие ситуации

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