Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Траур по Кастро, послание парламенту Владимира Путина, арест Владимира Евдокимова и другие события
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
26 ноября на 91-м году жизни скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро. Похороны политика, руководившего страной около 50 лет, состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кастро, подчеркнув большой вклад команданте в отношения между Кубой и Россией.
1 декабря президент РФ зачитал послание Федеральному собранию, где рассказал о борьбе с коррупцией, поддержке гражданского общества, экономической ситуации в стране, а также о внешней политике и многом другом.
Владимир Евдокимов, исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос», был взят под стражу по обвинению в мошенничестве с имуществом РСК МиГ. Отмечается, что он вместе с другими фигурантами дела мог незаконно приобрести права на госимущество Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей.
Эти и другие события недели — глазами фотокорреспондентов «Известий».
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