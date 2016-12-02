Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

26 ноября на 91-м году жизни скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро. Похороны политика, руководившего страной около 50 лет, состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кастро, подчеркнув большой вклад команданте в отношения между Кубой и Россией.

1 декабря президент РФ зачитал послание Федеральному собранию, где рассказал о борьбе с коррупцией, поддержке гражданского общества, экономической ситуации в стране, а также о внешней политике и многом другом.

Владимир Евдокимов, исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос», был взят под стражу по обвинению в мошенничестве с имуществом РСК МиГ. Отмечается, что он вместе с другими фигурантами дела мог незаконно приобрести права на госимущество Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей.

Эти и другие события недели — глазами фотокорреспондентов «Известий».

События недели в фотографиях

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МЧС предупредило о сильном снегопаде и порывистом ветре в столице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Цветы у посольства Кубы в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Концерт перед началом проведения Всероссийского теста по истории Отечества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Чемпионат России по футболу: ЦСКА - "Рубин" (Казань) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Церемония открытия мемориальной доски Евгению Примакову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Пресс-конференция участников боксерского шоу Дениса Лебедева и Мурата Гассиева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья, в Пресненском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Открытие 11-ого сезона ГУМ-Катка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Год экологии в России, который стартует 27 декабря, начнется «с конкретных дел», заявил в Кремле на заседании оргкомитета по подготовке к Году экологии спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-глава администрации президента Сергей Иванов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани был задержан в Москве после обращения в полицию российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с заявлением о вымогательстве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Филипп Киркоров после дачи показаний по делу о вымогательстве в Главном следственном управлении города Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Открытый диктант по английскому языку "Spell Well" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Открытие выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина "Голоса воображаемого музея Андре Мальро" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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В электродепо Московского метрополитена «Красная Пресня» состоялся запуск брендированного поезда, посвященного русской живописи XX века. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Футбольный матч между командами ЦСКА - Оренбург Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Птицы греются около входа в станцию Московского метро Серпуховская Фото: Антон Кузнецов

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Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Украшение Москвы к новогодним и рождественским праздникам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Футбольный матч между командами Томь - Локомотив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Басманный суд постановил взять под стражу Владимира Евдокимова, исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» по обеспечению качества и надежности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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