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Установка видеокамер в парках Воронежа обойдется в 5,9 млн рублей

Системы видеонаблюдения установят более чем в 40 городских площадках

Установка видеокамер в парках Воронежа обойдется почти в 5,9 млн рублей. Системы видеонаблюдения появятся в 41 площадке города.

Больше всего камер появится в Центральном парке. Здесь подрядчик установит пять купольных сетевых камер и девять фиксированных. Еще восемь видеокамер появятся в парке «Алые паруса». Согласно контракту, подрядная организация должна завершить работы до 21 декабря 2016 года.

Как передает РИА «Воронеж», в июне 2016 года глава региона Алексей Гордеев поручил усилить безопасность горожан в городских парках и установить в них круглосуточное видеонаблюдение.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Установка видеокамер в парках Воронежа обойдется в 5,9 млн рублей

Системы видеонаблюдения установят более чем в 40 городских площадках

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