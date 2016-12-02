Установка видеокамер в парках Воронежа обойдется в 5,9 млн рублей

Установка видеокамер в парках Воронежа обойдется почти в 5,9 млн рублей. Системы видеонаблюдения появятся в 41 площадке города.



Больше всего камер появится в Центральном парке. Здесь подрядчик установит пять купольных сетевых камер и девять фиксированных. Еще восемь видеокамер появятся в парке «Алые паруса». Согласно контракту, подрядная организация должна завершить работы до 21 декабря 2016 года.

Как передает РИА «Воронеж», в июне 2016 года глава региона Алексей Гордеев поручил усилить безопасность горожан в городских парках и установить в них круглосуточное видеонаблюдение.