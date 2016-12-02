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РЖД дождется капитальных вложений

И представит правительству план оптимизации своих расходов

Фото: РИА НОВОСТИ/Екатерина Штукина

Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку «Транспорт России», которая проходит в рамках ежегодной «Транспортной недели», после чего провел совещание с представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении государства выделить РЖД до 470 млрд рублей.

После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на 2017–2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470 млрд рублей.

— От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить отдохнуть или навестить родственников, — напомнил Медведев.

Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской областью и некоторых других мерах.

Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и для дальних перевозок.

По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. Государство стремиться увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в глобальные транспортные коридоры.

— Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, аграриев, представителей многих других секторов экономики, — напомнил премьер.

Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути и приобретено порядка 450 новых локомотивов. В свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места.

В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. Медведев заявил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в интересах потребителей транспортных услуг.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

РЖД дождется капитальных вложений

РЖД дождется капитальных вложенийИ представит правительству план оптимизации своих расходов

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