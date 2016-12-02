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Федун: «И «Спартак» чемпионом хочу, и чтобы баррель $100 стоил»

Владелец московского клуба считает, что, несмотря на поражение от «Крыльев Советов», красно-белые под руководством Карреры двигаются в правильном направлении

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал главного тренера команды Массимо Карреру после сокрушительного гостевого поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ, который закончился со счетом 0:4. Федун уверен, что итальянский специалист всё делает правильно.

Он подчеркнул, что руководство красно-белых уверено в правильности направления работы, выбранного главным тренером команды, передает агентство ТАСС.

«Конечно, поражение от «Крыльев» тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего — психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах», — сказал Федун, выразив надежду на то, что команда усилится в трансферное окно и продолжит путь к чемпионству.

На вопрос, что бы он выбрал — чемпионство красно-белых или повышение стоимости барреля нефти до $100 — Федун ответил: «И «Спартак» чемпионом хочу, и чтобы баррель $100 стоил».

После поражения самарской команде «Спартак» сохранил лидерство в чемпионате России, однако отрыв москвичей от питерского «Зенита» сократился до 3 очков. 

5 декабря подопечные Массимо Карреры ждут в гости казанский «Рубин». Встреча состоится в 19.30 мск на «Открытие Арене».

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Федун: «И «Спартак» чемпионом хочу, и чтобы баррель $100 стоил»

Владелец московского клуба считает, что, несмотря на поражение от «Крыльев Советов», красно-белые под руководством Карреры двигаются в правильном направлении

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