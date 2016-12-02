Сквер имени Эльдара Рязанова появится в следующем году в Самаре

Сквер имени Эльдара Рязанова появится в Самаре. Открытие нового культурного объекта запланировано на следующий год — к 90-летнему юбилею со дня рождения легендарного режиссера.

Как пишет ВолгаНьюс.рф, сквер будет выполнен в образе кинозала. В центре установят широкоформатный светодиодный киноэкран, сквер оснастят деревянной террасой, настил пола также будет деревянным, для посетителей установят лавочки. Сбоку будет располагаться памятник режиссеру, его разместят возле киноэкрана. Скульптор изобразит Эльдара Рязанова в его любимой позе, где он сидит, сложив руки, и смотрит на зрителей.

Памятник выполнит грузинско-итальянский скульптор — Прасто (Важа Микаберидзе). Среди его известных работ — памятники Джорджу Баланчину в петербургской Академии танца Бориса Эйфмана и режиссеру Сергею Параджанову в Тбилиси. Проект будущего сквера одобрили вдова режиссера Эмма Абайдуллина и глава города Олег Фурсов.

Напомним, в сентябре текущего года в городе установили мемориальную доску в честь режиссера. Ее открыли на доме № 120 по улице Фрунзе, где в 1927 году родился Эльдар Рязанов. В память о нем на фасаде здания установлена скульптура из гранита и нержавеющей стали в форме старого телевизора.

Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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