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Путин заявил о недопустимости раскола общества

Президент подчеркнул, что нельзя доводить до трагедий, подобных расстрелу журналистов Charlie Hebdo

Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя ни на секунду забывать о трагедиях, подобных расстрелу журналистов французского издания Charlie Hebdo. Недопустимо доводить до такого, раскалывать общество, подчеркнул президент, добавив, что важно понимать разницу между опасным эпатажем и свободой творчества.

Говоря  о запрете постановки рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске после обращения православных активистов, Путин заявил: «Если у представителей одних конфессий вызывает такую это, мягко говоря, неадекватную реакцию и ведет к преступлениям, у представителей других конфессий такого, слава Богу, нет. Но это не значит, что не может быть какого-то всплеска, там ведь тоже достаточно радикалов, во всех конфессиях. Просто мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не доводить до этого и не раскалывать общество».

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин заявил о недопустимости раскола общества

Президент подчеркнул, что нельзя доводить до трагедий, подобных расстрелу журналистов Charlie Hebdo

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