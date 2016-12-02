Путин заявил о недопустимости раскола общества

Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя ни на секунду забывать о трагедиях, подобных расстрелу журналистов французского издания Charlie Hebdo. Недопустимо доводить до такого, раскалывать общество, подчеркнул президент, добавив, что важно понимать разницу между опасным эпатажем и свободой творчества.

Говоря о запрете постановки рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске после обращения православных активистов, Путин заявил: «Если у представителей одних конфессий вызывает такую это, мягко говоря, неадекватную реакцию и ведет к преступлениям, у представителей других конфессий такого, слава Богу, нет. Но это не значит, что не может быть какого-то всплеска, там ведь тоже достаточно радикалов, во всех конфессиях. Просто мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не доводить до этого и не раскалывать общество».

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