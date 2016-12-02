Президент Турции призвал сограждан менять доллары на лиры

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к согражданам обменять иностранную валюту, имеющуюся на руках, на лиры и золото.



Президент Турции уточнил, что данная мера сможет укрепить национальную валюту страны, передает РЕН-ТВ. Призыв Эрдогана прозвучал на фоне резкого падения курса национальной валюты к доллару.

«Турецкая лира и золото поднимутся в цене. Не беспокойтесь, мы очень скоро эту игру нарушим», — пообещал турецкий лидер.