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Президент Турции призвал сограждан менять доллары на лиры

Эрдоган заявил, что подобным образом жители Турции смогут укрепить позиции ее национальной валюты

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к согражданам обменять иностранную валюту, имеющуюся на руках, на лиры и золото.

Президент Турции уточнил, что данная мера сможет укрепить национальную валюту страны, передает РЕН-ТВ. Призыв Эрдогана прозвучал на фоне резкого падения курса национальной валюты к доллару.

«Турецкая лира и золото поднимутся в цене. Не беспокойтесь, мы очень скоро эту игру нарушим», — пообещал турецкий лидер.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Президент Турции призвал сограждан менять доллары на лиры

Эрдоган заявил, что подобным образом жители Турции смогут укрепить позиции ее национальной валюты

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