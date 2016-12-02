«Лукойл» продает алмазный актив за $1,45 млрд

Нефтяная компания «Лукойл» продает «Открытие Холдингу» 100% акций своего алмазодобывающего актива «Архангельскгеолдобыча», сообщает компания. Сумма сделки составляет $1,45 млрд.

В сообщении компании отмечается, что закрытие сделки ожидается в I квартале 2017 года после получения одобрений госорганов.

«Архангельскгеолдобыча» осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, которое расположено в России на территории Архангельской области.



«Лукойл» успешно с нуля реализовал крупный алмазный проект и вывел месторождение им. В. Гриба практически на полную мощность в соответствии с планом и в рамках бюджета. Cделка по продаже данного непрофильного для компании актива позволяет эффективно монетизировать значительную акционерную стоимость, созданную нами за последние пять лет», — сказал старший вице-президент по финансам «Лукойла» Александр Матыцын.



«Покупка 100% доли в «Архангельскгеолдобыче» — стратегическая инвестиция в привлекательный актив, обладающий потенциалом для развития. Эта покупка расширяет сферу деятельности группы «Открытие», являющейся крупнейшей частной финансовой компанией в России», — отметил член совета директоров «Открытие Холдинга» Дмитрий Ромаев.