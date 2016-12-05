Применение силы к заключенным зафиксируют на видео «по возможности»

Нормы о применении резиновых дубинок и электрошокеров в отношении заключенных, которые нарушают режим, могут быть скорректированы. А видеофиксация случаев применения физической силы со стороны охраны колонии будет осуществляться только при «наличии такой возможности». Комитет Госдумы по безопасности на ближайшем заседании 8 декабря рассмотрит соответствующий законопроект правительства перед вторым чтением. Правозащитники, ранее резко критиковавшие документ, после учета большинства предложенных ими поправок законопроект поддержали.



Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции на ближайшем заседании обсудит перед вторым чтением правительственный законопроект, меняющий порядок применения силы и спецсредств к заключенным, рассказали «Известиям» сразу несколько депутатов и сотрудников аппарата комитета. Госдума может принять законопроект до нового года, сообщил собеседник «Известий» в аппарате комитета. По его словам, все согласования пройдены.

По действующему законодательству применение спецсредств разрешено при «злостном неповиновении» со стороны заключенного, например, для отражения его нападения на охрану или сокамерников или пресечения массовых беспорядков.



Поправки, разработанные Минюстом, были внесены в Госдуму правительством в мае 2015 года. Документ разрешал использовать спецсредства (резиновые палки, электрошокеры, светошокеры) в случае «нарушения режима содержания» или «иных противоправных действий, дезорганизующих деятельность учреждения». Речь, в частности, идет о курении в неположенном месте или об отбое с запозданием. Также проект предусматривал применение силы «при исполнении обязанностей по конвоированию», разрешал использовать служебных собак и водометы.



Такие новеллы вызвали негативную реакцию у правозащитников, которые опасались возможных злоупотреблений со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по отношению к заключенным.



Правозащитники предложили к документу более 70 поправок, после первого чтения была создана экспертная рабочая группа, которая доработала текст. Руководитель группы Александр Хинштейн (в прошлом созыве — зампред комитета по безопасности) уверяет, что новый текст законопроекта, учитывающий большинство замечаний правозащитников и экспертов, был готов и согласован еще до начала 2016 года.



— В рамках рабочей группы мы сумели найти ту компромиссную форму, при которой все стороны были удовлетворены. Большинство предложений правозащитников мы поддержали, согласовали с коллегами из ФСИН, Минюста, государственно-правового управления президента. Что дальше было с документом, я не знаю, — сказал он «Известиям».

Как рассказали «Известиям» члены рабочей группы, последний подготовленный вариант текста находился на этапе согласования с администрацией президента, поэтому не вошел в программу весенней сессии Госдумы.



Одним из самых спорных моментов стал пункт о видеофиксации, на применении которой настаивали правозащитники. Норма обязывает учреждения ФСИН фиксировать на видео любое использование физической силы или спецсредств. В службе высказались против поправки, сославшись на то, что не каждое учреждение оборудовано видеокамерами. В итоге в доработанный проект новелла вошла с оговоркой, что видеофиксация используется только «при наличии такой возможности», рассказали собеседники «Известий».

Также дискуссию вызвал пункт о применении водометов. В первоначальной версии их планировалось использовать в качестве спецсредства, если температура воздуха не опускалась ниже ноля градусов. Правозащитники предлагали «повысить» температуру до +5 градусов, а также запретить применять водометы в отношении женщин, несовершеннолетних заключенных и лиц старше 65 лет. Первая поправка была поддержана, вторая отклонена в связи с тем, что уже имеется ряд нормативных актов, в которых оговорены возрастные ограничения.



— В принципе проект готов ко второму чтению, но есть ряд замечаний, которые нужно устранить, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев (ЕР).

По его словам, речь идет исключительно о поправках «технического» характера, и коррективы не затронут ту часть, которая была согласована с правозащитниками. Депутат заверил, что норма, разрешающая сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение режима содержания, отсутствует в новой редакции.



Правда, правозащитникам, входившим в рабочую группу, о том, что законопроект планируется рассмотреть в ближайшие дни, не сказали.

— Мы нашли общий язык, мы смогли сделать так, чтобы были защищены и сотрудники, и заключенные. Мы ожидали, что нас в октябре пригласят участвовать в процессе работы над законом, но никто не пригласил, — рассказал «Известиям» член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

Директор Института прав человека Валентин Гефтер также сообщил, что не слышал о том, какая редакция законопроекта будет рассматриваться во втором чтении.



По информации «Известий», комитет намерен рассмотреть редакцию, подготовленную совместно с правозащитниками.