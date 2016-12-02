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Гонщик «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры

Спортсмен заявил о желании больше времени проводить с семьей

Фото: TASS/AP/Hassan Ammar

Немецкий гонщик команды Merсedes «Формулы-1» Нико Росберг, на минувшей неделе впервые в карьере выигравший чемпионский титул «королевских гонок», объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на официальной церемонии вручения призов FIA Gala в Вене.

«Я решил завершить свою карьеру в «Формуле-1». Два предыдущих года я проигрывал Льюису (Хэмилтону, партнеру Росберга по команде. — «Известия»), и это были очень сложные моменты для меня, но они еще сильнее наполняли меня мотивацией. Я достиг своей детской мечты. И я не желаю вновь так же сильно посвящать себя цели», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

31-летний гонщик также отметил, что одной из причин ухода стало желание больше времени проводить с семьей.

Нико Росберг — сын чемпиона мира 1982 года в гонках «Формулы-1» Кеке Росберга.

Он начал свою карьеру с картинга в 1996 году, когда ему исполнилось 11 лет.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Гонщик «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры

Гонщик «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьерыСпортсмен заявил о желании больше времени проводить с семьей

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