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Франция продлит запрет на экспорт утиной печени

Причиной названа вспышка птичьего криппа на одной из утиных ферм, расположенной недалеко от Тулузы

Власти Франции продлят запрет на экспорт утиной печени из-за новой вспышки птичьего гриппа, зафиксированной недалеко от Тулузы на одной из ферм. Из-за вируса H5N8 там погибли около двух тысяч птиц.

В конце ноября вирус обнаружили у диких гусей в Па-де-Кале. Тогда запрет на экспорт утиной печени был введен на неделю — до 3 декабря.

После новой вспышки птичьего гриппа министерство сельского хозяйства Франции заявило, что продукция птицеводческих ферм не может поставляться на экспорт, отмечает Лента.ру.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Франция продлит запрет на экспорт утиной печени

Причиной названа вспышка птичьего криппа на одной из утиных ферм, расположенной недалеко от Тулузы

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