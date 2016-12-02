Франция продлит запрет на экспорт утиной печени

Власти Франции продлят запрет на экспорт утиной печени из-за новой вспышки птичьего гриппа, зафиксированной недалеко от Тулузы на одной из ферм. Из-за вируса H5N8 там погибли около двух тысяч птиц.

В конце ноября вирус обнаружили у диких гусей в Па-де-Кале. Тогда запрет на экспорт утиной печени был введен на неделю — до 3 декабря.

После новой вспышки птичьего гриппа министерство сельского хозяйства Франции заявило, что продукция птицеводческих ферм не может поставляться на экспорт, отмечает Лента.ру.