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Сотрудницу налоговой службы Пензы осудили за хищение 10 млн рублей

Женщина вносила ложные сведения в электронную базу данных ФНС

За хищение почти 10 млн рублей осуждена бывшая сотрудница налоговой службы. Женщину признали виновной в совершении мошенничества.

В суде было доказано, что бывший инспектор заносила ложные сведения в электронную базу налогового органа. Информацию была о том, что у нее и ее близких есть основания для возврата переплаты по налогам. На банковские счета переводились в среднем от 7,5 тыс. до 80 тыс. рублей в каждом случае. Суд установил, что экс-чиновница похитила 9,8 млн бюджетных средств.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Похищенные деньги ее обязали вернуть.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Сотрудницу налоговой службы Пензы осудили за хищение 10 млн рублей

Женщина вносила ложные сведения в электронную базу данных ФНС

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