Московский Шерлок Холмс раскрыл дело по осколку стекла

Подполковнику Мовлади Дукаеву, следователю Кунцевского межрайонного следственного отдела полиции, удалось раскрыть убийство мужчины по методу дедукции сыщика Шерлока Холмса. Для верных выводов оказалось достаточно одного осколка стекла. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемый пытался выдать свое преступление за суицид жертвы. В настоящее время он задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что задержанный, приезжий с Украины, находился в столице без определенного места жительства, ночевал на работе. В Кунцевском районе бывал у своей знакомой семейной пары, где впоследствии захотел остаться жить, однако замыслу мешал воплотиться мужчина, с которым он позже расправился.

В день убийства подозреваемый приехал в гости к знакомым и во время застолья предложил женщине избавиться от мужа и жить вместе, однако та отказалась. Тогда он повесил хозяина квартиры, запугал женщину и заставил ее вызвать полицию и медиков.

Дукаев отметил, что в полицию поступило сообщение об обнаружении тела с признаками механической асфиксии. Прибывшие на вызов оперативники провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили маленькие осколки стекла. Хозяйка квартиры не смогла ответить на вопрос, что было разбито, а гость начал заметно нервничать и вести себя агрессивно. Следователь понял, что конфликт предшествовал смерти мужчины, и решил, что «нужно идти поэтому пути в расследовании», сообщает телеканал «360».

Также полицейский обратил внимание на то, что на столе стояло лишь два стакана, в то время как в квартире находились трое людей, а на руке погибшего был свежий порез. Дополнительной почвой для размышлений стало поведение женщины, которая неохотно отвечала на вопросы. Благодаря грамотно проведенному допросу от нее удалось добиться правды.