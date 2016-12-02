На Сахалине из-за непогоды закрыли ряд автодорог и паромную переправу

Мощный циклон обрушился на Сахалин за минувшие сутки. Из-за сильной метели и плохой видимости движение транспорта ограничено в ряде районов, сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.

По данным ИА SakhalinMedia, в результате обрушения стихии утром движение транспорта ограничили на нескольких автодорогах: Оха–Некрасовка–Москалево, Оха–Колендо, Южно-Сахалинск–Анива–Невельск и Южно-Сахалинск–Углегорск. Ситуацию на дорогах контролируют сотрудники ГИБДД.

Позже из-за сильной метели движение перекрыли на дорогах Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Александровск–Сахалинский–Дуэ, Углегорск–Поречье–Орлово и Шахтерск–Бошняково. Все закрытые дороги планируется открыть после улучшения погодных условий.

Из-за сильного циклона временно закрыли и паромную переправу Холмск–Ванино. В ликвидации непогоды 366 человек и 83 единицы техники МЧС России, сообщает «РИА Новости».

Ранее синоптики прогнозировали в пятницу днем и в субботу ночью сильную метель в 11 районах Сахалина. Порыв ветра может усилиться до 27 м/с, а на побережьях — до 33 м/с. На территории Курильских островов прогнозируются сильные осадки (15–49 мм/с).