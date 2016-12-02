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Президент Италии посетит Россию с официальным визитом весной 2017-го

Об этом заявил глава МИД Италии Паоло Джентилоне

Весной следующего года состоится визит президента Италии Серджо Маттареллы в Россию. Об этом на совместной конференции с главой российского МИДа сообщил глава МИД Италии Паоло Джентилоне.

«Следующей весной состоится официальный визит нашего президента Серджо Маттареллы в Российскую Федерацию», — заявил дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 2 декабря, в Риме провел переговоры с итальянскими коллегами и принял участие в международной конференции «Средиземноморские диалоги».

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Источник: Лавров и Керри проведут встречу в Риме 2 декабря

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Президент Италии посетит Россию с официальным визитом весной 2017-го

Об этом заявил глава МИД Италии Паоло Джентилоне

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