Путин на примере дзюдо объяснил необходимые искусству рамки

Президент РФ поручил разработать критерии допустимости для творческих произведений
Российский президент Владимир Путин на примере дзюдо объяснил деятелям сферы искусства, почему необходимо разработать критерии для творческих произведений, которые позволяли бы определить, выходят ли они за рамки закона и не оскорбляют ли чьи-то чувства.
Об этом глава государства заявил в ходе совместного заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку.
«Вы знаете, что я всю жизнь занимаюсь борьбой, борьбой дзюдо. Там есть высшая оценка — иппон. Знаете, что написано было всегда в правилах, за что дается иппон? Бросок должен быть произведен сильно и быстро. Пойди и разберись, где там сильно и быстро, но выработаны критерии определенные. И они соблюдаются в профессиональном сообществе. Не дай бог кем-нибудь на больших соревнованиях нарушить, судью просто снимут и никогда больше не пустят, чтобы он занимался судейством в будущем», — рассказал Путин.
Он подчеркнул, что такие критерии нужны и в творческой среде. Президент добавил, что это непростая, но выполнимая задача.
«Тогда мне было бы легче останавливать, честно говоря, и чиновников, которые переходят границы», — признался Путин.
Президент также добавил, что людям, которые занимаются более простой, чем творчество, работой, необходимы четкие критерии.
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