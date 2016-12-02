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«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

Соглашение английского клуба с бельгийцем рассчитано до 2019 года

Ян Фертонген заключил новое соглашение с клубом «Тоттенхэм». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Таким образом, 29-летний бельгиец останется в английском клубе в составе «шпор» до 2019 года, за который выступает с 2012 года. В нынешнем игровом сезоне он отыграл в 17 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм» является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Обеим командам предстоит игра на следующей неделе в матче 6-го тура, сообщает «Спорт-Экспресс».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

Соглашение английского клуба с бельгийцем рассчитано до 2019 года

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