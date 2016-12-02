«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

Ян Фертонген заключил новое соглашение с клубом «Тоттенхэм». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Таким образом, 29-летний бельгиец останется в английском клубе в составе «шпор» до 2019 года, за который выступает с 2012 года. В нынешнем игровом сезоне он отыграл в 17 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм» является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Обеим командам предстоит игра на следующей неделе в матче 6-го тура, сообщает «Спорт-Экспресс».