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Дипломаты проверят данные об убийстве юношей приемных родителей в США

Посольство РФ окажет подростку правовую помощь, если его российское гражданство подтвердится

Посольство РФ проверит информацию об убийстве подростком, предположительно выходцем из России, приемных родителей в США.

Дипломаты готовы оказать юноше правовую помощь, если его российское гражданство подтвердится, передает «РИА Новости» со ссылкой на российское диппредставительство.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток по имени Карл, усыновленный в России американской парой, застрелил своих приемных родителей в городе Кроули, США.

В данный момент он находится в тюрьме по обвинению в двойном убийстве. За него назначен залог в $200 тыс. Мотивы его поступка устанавливаются. Карл — младший из трех детей, которых семья усыновила в России.

Семья была неблагополучной — за последние несколько лет полиция 16 раз приезжала к ним в дом по поводу конфликтов и краж со взломом. Подростка также исключили из католической школы. Незадолго до убийства приемная мать подростка заявляла о пропаже двух пистолетов.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Дипломаты проверят данные об убийстве юношей приемных родителей в США

Посольство РФ окажет подростку правовую помощь, если его российское гражданство подтвердится

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