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Зоопарк Калининграда обменял кенгуру на четырех страусят

Детенышей страуса привезли из парка птиц в Калужской области

Калининградский зоопарк обменял кенгуру Беннетта на четырех детенышей страуса 2016 года рождения. Их привезли из парка птиц в Калужской области. 

Страусята прибыли в Калининград полтора месяца назад. Всё это время птицы находились на карантине. Эту процедуру в обязательном порядке проходят все прибывшие в зоопарк питомцы.

Детенышей уже выпустили в вольер, и теперь посетители могут рассмотреть их, пишет Клопс.Ru. К весне в зоопарке планируют обустроить зону «Саванна». В ней будут жить страусята, жирафы, камерунские козы и зебры.

Сообщается, что в ближайшее время в зоопарке Калининграде могут поселиться первые в России гигантские муравьеды. Руководство учреждения ведет переговоры по передаче животных с коллегами из Дортмунда.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Зоопарк Калининграда обменял кенгуру на четырех страусят

Детенышей страуса привезли из парка птиц в Калужской области

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