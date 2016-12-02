Зоопарк Калининграда обменял кенгуру на четырех страусят

Калининградский зоопарк обменял кенгуру Беннетта на четырех детенышей страуса 2016 года рождения. Их привезли из парка птиц в Калужской области.

Страусята прибыли в Калининград полтора месяца назад. Всё это время птицы находились на карантине. Эту процедуру в обязательном порядке проходят все прибывшие в зоопарк питомцы.

Детенышей уже выпустили в вольер, и теперь посетители могут рассмотреть их, пишет Клопс.Ru. К весне в зоопарке планируют обустроить зону «Саванна». В ней будут жить страусята, жирафы, камерунские козы и зебры.

Сообщается, что в ближайшее время в зоопарке Калининграде могут поселиться первые в России гигантские муравьеды. Руководство учреждения ведет переговоры по передаче животных с коллегами из Дортмунда.