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Мы не ищем врагов

Политолог Леонид Поляков - о внешнеполитической повестке послания президента Федеральному собранию

Ежегодное Послание президента Федеральному собранию страны – событие хотя и привычное, но всякий раз особое. Особым оно оказалось и в этот раз, прежде всего тем, что основной акцент в нем совершенно сознательно  - и вполне оправданно - сделан на положении дел внутри страны. Это, однако, совсем не симптом некоего (как кому-то могло показаться) изоляционизма или, тем более, пренебрежения глобальным контекстом. Это – свидетельство того, что Россия уже не просто «сосредотачивается», а по-настоящему сосредоточилась, отразила попытки внешнего давления, утвердилась в роли суверенной, независимой державы и, таким образом обезопасив себя, может заняться проблематикой собственного развития.

Но это обращение к себе одновременно означает и обращение к миру, потому что неопровержимый факт состоит в том, что многое в современном глобальном мире зависит от того, как будет развиваться Россия и каковые ее внешнеполитические приоритеты. Прояснению этого и посвящена заключительная, но от того не менее важная часть президентского послания. Прежде всего, Владимир Путин констатирует крайнюю настоятельность и насущную необходимость серьезного разговора «о построении устойчивой системы международных отношений XXI века». Четверть века после окончания «холодной войны», по мнению нашего президента, оказалась потрачена впустую. Сегодня Россия готова к такому разговору, и наши исходные позиции в этом глобальном диалоге просты и понятны.

Наши собеседники могут быть уверены в том, что «мы понимаем меру своей ответственности и действительно искренне готовы принять участие в решении мировых и региональных проблем– конечно, там, где наше участие уместно, востребовано и необходимо». А одна из ключевых мировых проблем заключается в том, что принципы равноправия, справедливости, взаимоуважения разделяются далеко не всеми. Некоторым хочется утвердить свою исключительность, поучать других, монополизировать право последнего слова по всем вопросам развития глобального мира.

Такой подход к мировым проблемам должен быть кардинально пересмотрен, и Россия предлагает следующую альтернативу: «Мы за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и народов, за уважение к международному праву и многообразию мира».

Очень важно подчеркнуть, что критикуя не названных прямо, но ясно подразумеваемых «наших западных партнеров», Владимир Путин отнюдь не намерен открывать новый раунд какой-либо конфронтации. Честная констатация неприемлемости и бесперспективности сложившегося миропорядка – это обязательное условие поиска контуров нового мира. А для тех, кто в нашей позиции склонен усматривать своекорыстный интерес, президент специально поясняет: «Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно: ни нам, ни нашим партнёрам, ни мировому сообществу. В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем никогда не искали врагов».

Наглядная иллюстрация этого тезиса дана в основной части внешнеполитического блока послания. Продуктивное взаимодействие России с такими международными организациями как ООН, «Группа двадцати», АТЭС, активная работа в форматах ОДКБ, БРИКС, ШОС, дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС – все это не оставляет сомнений в готовности и способности нашей страны не только предлагать, но и конкретно выстраивать новый, справедливый, многополярный миропорядок.

Шансы на его создание действительно есть, особенно если двигаться поэтапно, предлагая сначала работающие региональные модели. Как раз в этом смысле, отметил Владимир Путин, «серьёзный интерес представляет и российская идея формирования многоуровневой интеграционной модели в Евразии– большого евразийского партнёрства».

В свете этой идеи отнюдь не удивительно, что в послании российская «активная восточная политика» охарактеризована не как случайный или временный поворот «от Запада». Напротив, это стратегия, нацеленная на установление взаимовыгодных и долгосрочных отношений с такими ключевыми игроками Востока как Китай и Индия. В рамках этой стратегии также вполне оправдан расчет на «качественный прогресс» в отношениях с таким важным восточным соседом как Япония. Но и западный вектор в евразийской модели не менее актуален, поскольку в ряде стран Евросоюза «растёт запрос на самостоятельный субъектный, политический и экономический курс».

Разумеется, ключевым западным партнером для нас являются США, и перспективам взаимоотношений с ними Владимир Путин уделил заметное место в послании. Формат наших отношений с уходящей американской администрацией вынуждает президента предупредить, что «попытки сломать стратегический паритет крайне опасны имогут привести к глобальной катастрофе». Надежда на изменение формата по итогам президентских выборов в США появилась, и американская сторона получила вполне внятный месседж от российского президента: «Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе».

Ближайший и очевиднейший повод для такого сотрудничества – объединение усилий в борьбе с международным терроризмом. Получится ли такое объединение? Мы для этого уже многое сделали – остальное за американской стороной. У которой (как, впрочем, и у всего остального мира) после нынешнего послания не может быть никаких сомнений относительно истинных целей и приоритетов нашей международной политики. Как не может быть альтернативы справедливому и равноправному миропорядку.

Автор - член экспертного совета Фонда ИСЭПИ

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Мы не ищем врагов

Мы не ищем враговПолитолог Леонид Поляков - о внешнеполитической повестке послания президента Федеральному собранию

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