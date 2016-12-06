«Армия Алеппо» бросает вызов сирийским войскам

Группировки вооруженной оппозиции, заблокированные в восточном Алеппо, объявили о самороспуске и последующем создании «Армии Алеппо» с целью повышения эффективности противостояния сирийской армии. В Дамаске заявляют, что это не изменит принимаемых властями мер по отношению к отрядам боевиков, а операция по освобождению города будет продолжаться до победного конца. В свою очередь, эксперт считает, что внести изменения в расклад сил на поле боя противникам президента Башара Асада уже вряд ли удастся.

Создание так называемой Армии Алеппо не изменит подходы Дамаска к вооруженной оппозиции, а операция по освобождению города продолжится. Об этом «Известиям» заявил депутат сирийского парламента Алан Бакр.

— Сирийским руководством было принято принципиальное решение по полному освобождению Алеппо от террористов, а потому вооруженные силы страны будут продолжать операцию до окончательной победы и никакая «Армия Алеппо» не сможет остановить их продвижение. Хочу напомнить, что за последние дни наши войска добились значительных успехов и вернули контроль над некоторыми крупными районами, которые раньше занимали боевики. В то же время считаю необходимым отметить, что у членов бандформирований всегда остается выбор. В Сирии по-прежнему действует закон об амнистии, в соответствии с которым боевики могут сложить оружие и сдаться, и при этом их не будут преследовать по закону. Кроме того, они имеют возможность покинуть восточный Алеппо по специально организованным коридорам. В противном случае их уничтожат, — подчеркнул Алан Бакр.

Разрозненные вооруженные группировки, заблокированные сирийскими правительственными войсками в восточной части города, объявили о самороспуске и последующем создании «Армии Алеппо». Таким образом, боевики объединились в единую структуру. Как сообщается, ее возглавил Абу Абдельрахман Нур, который до последнего момента был одним из лидеров «Левантийского фронта» — зонтичного образования, включавшего в себя такие группировки, как «Ахрар аш-Шам», «Нуреддин аз-Зенки», «Джейш аль-Ислам», «Лива ат-Таухид» и ряд других. Большинство из них на Западе считаются «умеренной оппозицией». В то же время Россия постоянно указывает на их террористическую сущность. Как утверждают полевые командиры боевиков в восточном Алеппо, на объединение усилий они пошли с целью создания единого командного центра и более эффективного противостояния сирийским правительственным войскам.

Эти подвижки в рядах экстремистов происходят на фоне успехов, которые в последние дни демонстрирует сирийская армия. Так, правительственным войскам удалось полностью разблокировать дорогу Кастилло на севере Алеппо, благодаря чему жители ряда районов города теперь могут беспрепятственно получать гуманитарную помощь. Кроме того, армия выбила боевиков из квартала Шейх-Саид, расположенного на юго-востоке Алеппо. Там проживает до 90 тыс мирных жителей, которых теперь обеспечат едой, питьевой водой и необходимыми вещами. Как писали ранее «Известия», правительственные войска собираются полностью освободить Алеппо до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января.

Как считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, новообразованной «Армии Алеппо» будет практически невозможно остановить продвижение сирийских военных.

— Ситуация складывается настолько в пользу войск президента Башара Асада, что никакая «Армия Алеппо» или какое бы то ни было другое объединение вооруженных группировок не сможет что-то изменить. Возможно, создание новой структуры несколько отстрочит окончательную победу Дамаска, но коренного перелома уже не будет. Более того, нельзя исключать, что «Армия Алеппо» вскоре распадется, поскольку в нее вошли соперничающие группировки, между ними нет доверия. В этой связи сложно поверить, что им действительно удастся создать полноценный единый командный центр, которому все будут подчиняться, — подытоживает Олег Глазунов.