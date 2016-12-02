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Дания отзывает истребители F-16 из Сирии и Ирака

Власти страны приняли такое решение после обнародования итогов расследования удара коалиции по позициям сирийских войск в Дейр-эз-Зоре

Семь истребителей F-16 отозваны властями Дании из Сирии и Ирака. Возможной причиной отзыва боевых самолетов ВВС Дании экспертами названо признание Пентагона в нанесении коалицией авиаудара по позициям армии Сирии. 

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в Дэйр-эз-Зоре 17 сентября. Европейские СМИ сообщают, что решение об отзыве военных самолетов приняли глава МИД Дании и министр обороны страны.

Пентагон несколько дней назад по итогам проведенного расследования признал вину коалиции в гибели сирийских военных в Дейр-эз-Зоре. Американцы назвали действия коалиции досадной ошибкой, передает «Федеральное агентство новостей». ​​​​​​​

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Дания отзывает истребители F-16 из Сирии и Ирака

Власти страны приняли такое решение после обнародования итогов расследования удара коалиции по позициям сирийских войск в Дейр-эз-Зоре

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