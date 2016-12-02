Путин прокомментировал возможность освобождения режиссера Сенцова

Для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, должны сложиться определенные условия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности. Решение суда по его делу вынесено», — сказал глава государства.

Президент отметил, что для освобождения Сенцова необходимо, чтобы «созрели» подходящие условия. Президент пояснил, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно.

«Никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся, фактически, к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в какой-то его позиции», — добавил президент.

Украинский режиссер Олег Сенцов является основателем действовавшей на территории Крыма террористической группировки, целью которой являлась дестабилизация власти полуострова. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.



