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Путин прокомментировал возможность освобождения режиссера Сенцова

Президент отметил, что украинец осужден не за взгляды, а за террористическую деятельность

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, должны сложиться определенные условия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности. Решение суда по его делу вынесено», — сказал глава государства.

Президент отметил, что для освобождения Сенцова необходимо, чтобы «созрели» подходящие условия. Президент пояснил, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно.

«Никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся, фактически, к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в какой-то его позиции», — добавил президент.

Украинский режиссер Олег Сенцов является основателем действовавшей на территории Крыма террористической группировки, целью которой являлась дестабилизация власти полуострова. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин прокомментировал возможность освобождения режиссера Сенцова

Путин прокомментировал возможность освобождения режиссера СенцоваПрезидент отметил, что украинец осужден не за взгляды, а за террористическую деятельность

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