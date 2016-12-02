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В Москве произошло ДТП с участием Bentley и Ford. Видео

В аварии никто не пострадал

ДТП с участием Bentley Continental и Ford Focus произошло в пятницу на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта в Москве, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по столице.

Столкновение произошло в 14.19 мск. В результате аварии пострадавших нет.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.

Ранее СМИ передавали, что в аварии, помимо легковых автомобилей, участвовали два пассажирских автобуса. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали два человека.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Москве произошло ДТП с участием Bentley и Ford. Видео

В аварии никто не пострадал

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