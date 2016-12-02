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Власти Подмосковья отказались от строительства парка «Россия»

Место отдыха должно было появиться в Домодедово

Властями Московской области было принято решение о ликвидации организации, которая должна была реализовывать проект по строительству парка «Россия» близ Домодедово. Об этом заявили в Минкультуры Подмосковья.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации ГБУ «Дирекция парка «Россия», а в конце декабря будет подписан ликвидационный баланс,отметили в ведомстве. Известно, что отказ от строительства тематического парка связан с отсутствием инвесторов.

Ранее на территории в 1 тыс. га близ аэропорта Домодедово планировалось воспроизвести наиболее выдающиеся архитектурные памятники и этнографические особенности народов России. Предполагалось, что парк ежегодно будут посещать до 10 млн туристов. Конкурс на разработку концепции «России в миниатюре» выиграла Cushman & Wakefield, сообщает «Свободная пресса».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Власти Подмосковья отказались от строительства парка «Россия»

Место отдыха должно было появиться в Домодедово

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