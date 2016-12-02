«Нафтогаз» отказывается от оборудования из-за «Турецкого потока»

Украинская компания «Нафтогаз» отказалась от ремонта своей инфраструктуры из-за «Турецкого потока». Оборудование, которое Киев намеревался закупить, осталось невостребованным.



Стоимость оборудования составляла $155 млн, оно требовалось для транзитной транспортировки газа. Теперь в «Нафтогазе» считают инвестиции в его приобретение нецелесообразными.

«Предложенная закупка оборудования и работ является нецелесообразной, учитывая прогнозы РФ относительно прекращения транзита газа по территории Украины», — приводит «Федеральное агентство новостей» выдержку из сообщения компании.

Сегодня парламент Турции утвердил соглашение с Россией по строительству газопровода, окончание строительства «Турецкого потока» запланировано на 2019 год.