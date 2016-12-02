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Путин: вопросы получения гражданства РФ должны быть «разбюрокрачены»

Президент РФ отметил, что упрощение процедуры должно в особенности касаться граждан бывших республик Советского Союза

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы получения российского гражданства должны быть «максимально разбюрокрачены».

Глава государства подчеркнул, что неоднократно обращал внимание правительства на это.

Президент отметил, что упрощение процедуры должно в особенности касаться граждан бывших республик Советского Союза.

Путин также подчеркнул, что этого не так просто добиться, «имея в виду, что здесь очень много составляющих, связанных с обеспечением безопасности».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин: вопросы получения гражданства РФ должны быть «разбюрокрачены»

Президент РФ отметил, что упрощение процедуры должно в особенности касаться граждан бывших республик Советского Союза

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