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Столтенберг: саммит НАТО в 2017 году пройдет в узком формате

Главная цель саммита — встреча лидеров с новым президентом США Дональдом Трампом

Саммит НАТО в новой штаб-квартире в Брюсселе пройдет в узком формате.

Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, мероприятие пройдет для того, чтобы избранный президент США Дональд Трамп мог встретиться с лидерами стран — членов альянса.

«Это будет саммит в более узком формате, он даст возможность избранному президенту, будущему президенту [США] Дональду Трампу встретиться с НАТО», — приводит слова Столтенберга «РИА Новости».

Генсек НАТО отметил, что подобный саммит проходил после избрания Джорджа Буша в 2001 году. О сроках и формате предстоящего саммита НАТО Столтенберг не стал распространяться.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Столтенберг: саммит НАТО в 2017 году пройдет в узком формате

Главная цель саммита — встреча лидеров с новым президентом США Дональдом Трампом

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