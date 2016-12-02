Столтенберг: саммит НАТО в 2017 году пройдет в узком формате

Саммит НАТО в новой штаб-квартире в Брюсселе пройдет в узком формате.



Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, мероприятие пройдет для того, чтобы избранный президент США Дональд Трамп мог встретиться с лидерами стран — членов альянса.

«Это будет саммит в более узком формате, он даст возможность избранному президенту, будущему президенту [США] Дональду Трампу встретиться с НАТО», — приводит слова Столтенберга «РИА Новости».



Генсек НАТО отметил, что подобный саммит проходил после избрания Джорджа Буша в 2001 году. О сроках и формате предстоящего саммита НАТО Столтенберг не стал распространяться.