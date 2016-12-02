Краснодарские врачи провели уникальную операцию по пересадке печени

Врачи краевой клинической больницы № 2 Краснодара провели две уникальные операции по близкородственной трансплантации печени. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

По данным ИА KrasnodarMedia, хирургическое вмешательство дважды перенес мальчик, страдающий редким врожденным заболеванием Вильсона-Коновалова, которое может вызвать тяжелые наследственные болезни центральной нервной системы и внутренних органов с поражением печени. Для лечения мальчику необходима была пересадка печени. Донором для ребенка стал его отец, у которого заимствовали часть печени для трансплантации. Врачи успешно провели операцию, она длилась восемь часов.

Пересадка печени от живого донора считается одной из самых сложных операций, ее проводят две команды трансплантологов, которые одновременно осуществляют забор части донорской печени и замещение удаленной печени у реципиента. Через неделю пациент перенес вторую операцию с диагнозом «первичный биллиарный цирроз печени класса С».

Подобную операцию в Краснодаре провели впервые.