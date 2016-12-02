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УФСИН может подать на Дадина в суд за клевету

Юрист рассказал «Известиям», что грозит активисту, жаловавшемуся на пытки в колонии, в случае, если его обвинят по этой статье

Фото: страница Ильдара Дадина в Facebook

Карельское управление Федеральной службы управления наказаниями (ФСИН) может подать иск к осужденному активисту Ильдару Дадину о клевете.

«Вопрос о встречном иске к Дадину будет рассматриваться после получения копии постановления Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявил пресс-секретарь ведомства Виталий Фефелов, передает «Интерфакс».

В случае, если будет доказано, что активист действительно оклеветал представителей УФСИН, ему может грозить наказание по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), рассказал «Известиям» адвокат Виктор Наумов.

«Она подразумевает ответственность в виде наложения штрафа в размере до 5 млн рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов», — пояснил Наумов.

В том случае, если окажется, что Дадина и других заключенных действительно избивали, то ответственные за это сотрудники колонии понесут наказание по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, а также использованием оружия или специальных средств»).

«Преступление первого типа предполагает наложение штрафа в размере до 80 тыс. рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет», — рассказал адвокат.

Преступление второго типа карается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

УФСИН может подать на Дадина в суд за клевету

УФСИН может подать на Дадина в суд за клеветуЮрист рассказал «Известиям», что грозит активисту, жаловавшемуся на пытки в колонии, в случае, если его обвинят по этой статье

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