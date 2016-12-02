Орловские поисковики установили имена 15 командиров Красной армии

Орловские поисковики подвели итоги работы за 2016 год на конференции «Помним, гордимся, наследуем». Она была приурочена ко Дню неизвестного солдата.

Участники поисковых отрядов региона представили находки, обнаруженные во время раскопок. Среди найденных вещей пуговицы, нательные крестики, медали, обручальные кольца и предметы амуниции бойцов.

Центральным событием конференции стало вручение ордена Красной Звезды правнуку участника Великой Отечественной войны Николая Карагодина. Его награду нашли в Орловском районе летом 2016 года, пишет infoОrel.ru.

Во время поискового сезона в разных районах области были найдены и эксгумированы останки 725 бойцов и командиров Красной армии. По посмертным медальонам и другим именным вещам удалось установить имена лишь 15 из них. Все останки перезахоронили с воинскими почестями.



Всего в поисковых работах приняли участие более 950 человек из разных регионов ЦФО. На территории региона на сегодняшний день насчитывается более 870 воинских захоронений.

