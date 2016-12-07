Латвия заинтересована в примирении России и США

До инаугурации Дональда Трампа осталось полтора месяца. Между тем в западных и российских СМИ не утихают споры о том, как Россия и США будут восстанавливать фактически замороженный диалог и как изменится международная повестка, если Москве и Вашингтону удастся снизить напряженность и развернуть отношения в сторону сотрудничества. Некоторые западные страны уже вступили в гонку за право стать посредником между двумя державами. Например, премьер-министр Словении Миро Церар считает, что Мелания Трамп может вдохновить Москву и Вашингтон на «разрядку», а Словения готова ей в этом способствовать. Стремление предоставить площадку для нормализации российско-американских отношений неоднократно выражал и экс-кандидат в президенты Австрии Норберт Хофер.

Тем временем не против российско-американского потепления оказалась и Латвия. Отношения Риги и Москвы в последние годы на фоне общих противоречий с Западом, мягко говоря, отдавали холодом. Риторика об «агрессии восточного соседа» и просьбы разместить на своей территории батальоны НАТО — лишнее тому подтверждение. Однако с приходом в Овальный кабинет Трампа ситуация может измениться, поскольку новоизбранный президент и во время кампании и после исправно повторял, что намерен «поладить с Россией и Владимиром Путиным».



Как рассказал «Известиям» член Комиссии по внешней политике и Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества от партии «Согласие» в Сейме страны Сергей Мирский, Рига может взять на себя посредническую роль в российско-американском диалоге.

— Всем станет только лучше, если Латвия станет посредником и поспособствует нормализации российско-американских отношений. В определенной мере латвийские политики сейчас растеряны. Ожидалась победа Хиллари Клинтон и сохранение всех налаженных прежде связей (между Латвией и США). В связи с победой Трампа к власти в Вашингтоне придут совершенно новые люди. Многое поменяется в дипломатических кругах. Латвия не была инициатором ухудшения отношений с Россией. Она скорее исполняла некие заокеанские пожелания. Люди из МИДа делали это довольно старательно. Вместе с тем для Латвии было бы идеально поддерживать и нормальные отношения с США, и улучшить отношения с Россией. Если Латвия станет посредником в налаживании российско-американского диалога, это сыграет позитивную роль для всех сторон, — подчеркнул в беседе с «Известиями» депутат.

В свою очередь, в МИД балтийской страны «Известиям» заявили, что Рига выступает за преодоление кризиса в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

— Безусловно, мы очень заинтересованы в хороших отношениях между Россией и Евросоюзом, Россией и США. Это в интересах Латвии. Фундамент для дальнейшей работы уже есть. Например, существует диалог Россия – ЕС, хотя и не на высшем уровне, поскольку такие встречи были заморожены на некоторое время. Кроме того, у нас есть диалог Россия –НАТО. Я считаю эти форматы абсолютно приемлемыми для продолжения нашей работы. Благодаря им отношения с Россией станут более плодотворными, а сотрудничество будет расширяться, — подчеркнул в беседе «Известиями» пресс-секретарь МИДа Латвии Раймонд Янсонс.