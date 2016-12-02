Президент Владимир Путин выступил против акций, срывающих проведение выставок и спектаклей. Глава государства напомнил, что цензура запрещена законом, и призвал культурное сообщество самим выработать определенные критерии допустимого. Тему свободы творчества обсудили на совместном заседании президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку.

Запреты недопустимы

— Свою позицию о вмешательстве в творческую деятельность, если вы обратили внимание, вчера я высказал в рамках послания и повторю, что принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым, — напомнил глава государства. — Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность. И это мы с вами тоже хорошо знаем. Это, собственно говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается. И у художника, у властителя дум, так сказать, мера этой ответственности особенно высока, — сказал президент. — С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать. В то же время в самой творческой среде — хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, — именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией.

Позицию культурного сообщества представил художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. По его словам, проблема того, что современное искусство не понимают, очень остро стоит в регионах: местные власти стали часто запрещать мероприятия и спектакли, ссылаясь на позицию общественных организаций.



Миронов также сообщил, что активисты срывают выставки, были случаи, когда они врывались на спектакли. Актер отметил, что такие выходки часто остаются безнаказанными, так как правоохранительные органы имеют небольшой опыт в разрешении таких ситуаций.

Глава государства призвал вести честный и предметный разговор и приводить конкретные примеры.

— Кто, когда и что пытался запретить? — спросил Путин.

Евгений Миронов привел в пример недавний случай с запретом показа оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске. Актер выразил опасения по поводу «цепной реакции», когда другие регионы последуют такому примеру соседей.

Владимир Путин вновь попросил быть конкретнее и обратился к сидевшему рядом министру культуры Владимиру Мединскому.

— Вы запрещали? — спросил президент.

Мединский заверил, что он, конечно, не запрещал, и вступился за коллегу — министра культуры Омской области.

— Ему бы в голову это не пришло, — уверенно заявил глава федерального министерства.

Президент призвал всех быть аккуратнее в вопросах культуры, так можно не просто задеть чувства верующих, но и спровоцировать религиозный экстремизм.



— Вы знаете, здесь всегда такая очень тонкая грань между тем, что я назвал таким опасным эпатажем и свободой творчества. Вот эти активисты, я условно говорю, в редакцию Charlie Hebdo (французский журнал, известный своими провокационными карикатурами. — «Известия») пришли и расстреляли людей. Вот вопрос: нужно ли было этим карикатуристам наносить оскорбление представителям ислама? Они воспринимают это как оскорбление — то, что было опубликовано. Другое дело, что, может быть, там художники не хотели никого оскорбить, но они оскорбили. Повторяю — это тонкая вещь, тонкая грань. Это зависит всё от чувства такта нашего с вами, с одной стороны, чиновничьего аппарата, с другой стороны — представителей творческих профессий, — сказал президент.

Владимир Путин предположил, что консервативную позицию чиновников на местах можно объяснить не желанием всё запрещать, а намерением не доводить ситуацию до трагедии — как это произошло в Париже. Президент согласился, что давать оценку степени дозволенности в культуре сложно, и привел в пример судейство в дзюдо, критерии которого выработаны в самом спортивном сообществе.

— Вот эти критерии нужно выработать и в творческой сфере деятельности. Непростая задача. Но было бы очень хорошо, если не мы, а вы смогли это сделать. И тогда мне было бы легче останавливать, честно говоря, и чиновников, которые переходят границы, — сказал Путин.

В итоге Миронов пообещал подготовить перечень конфликтных ситуаций, связанных с запретами и срывами культурных мероприятий в регионах.

Нельзя действовать без решения суда

Кинорежиссер Александр Сокуров неожиданно обратился к президенту с просьбой выпустить украинского коллегу Олега Сенцова. По словам Сокурова, он сам готов сражаться с Сенцовым, но на кинофестивалях, а не в северной колонии. Владимир Путин кинорежиссера поправил, отметив, что осужден Сенцов не за политическую активность, а за участие в террористической деятельности.

— Дело совершенно не в его позиции, дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане, — заявил Путин.

Александр Сокуров вступил с президентом в дискуссию, допустив, что молодой эмоциональный Сенцов мог запутаться. И попросил Путина поступить «по-русски, по-христиански».

— По-русски и по-христиански действовать мы не можем без решения суда, — ответил Путин.

— На нем смертей нет, — добавил Сокуров.

— Слава Богу, нет, но могли быть, — заметил президент.

Архитектурное наследие

Координатор движения «Архндзор» Константин Михайлов выразил уверенность, что сохранение исторических ландшафтов — это часть национальной идентичности, и рассказал о сложной ситуации, сложившейся в этом смысле в Москве, где власти не идут на сотрудничество с общественными структурами, защищающими исторические здания.

Михайлов привел в пример Санкт-Петербург, где при правительстве работает общественный совет и вместе с городскими властями принимает решения о резонансных архитектурных проектах. В Москве такой общественной организации при правительстве нет.

Активист «Архнадзора» попросил главу государства по возможности встретиться с сообществом реставраторов, краеведов и защитников старины. Владимир Путин пообещал, что с ними точно сможет встретиться министр культуры.

Церковь и рок

В самом конце заседания президент вновь вернулся к разговору о рок-опере «Иисус Христос — суперздезда». По словам Путина, еще в советское время произведение считалось классикой и не запрещалось, хотя его старались часто не ставить, считая религиозной пропагандой. Президент заметил, что у Русской православной церкви к опере отношение нейтральное, а по некоторым неофициальным данным, произведение получило благословение от предыдущего патриарха Алексия II.

Президент заявил, что оснований для запрета оперы у властей не было.