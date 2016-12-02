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Лавров назвал цель тех, кто мешал выходу боевиков из Алеппо

Министр иностранных дел России уверен, что эти люди хотели оставить город под контролем террористов

Стороны, которые заблокировали вывод боевиков из восточного Алеппо, хотели, чтобы город остался под контролем террористов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Паоло Джентилони.

Лавров подчеркнул, что Москва поддержала идею вывода боевиков из восточного Алеппо, даже несмотря на то что идея эта была крайне неоднозначна.

«Заблокировали эту идею те, кто, как мы убеждены, заинтересован в том, чтобы восточный Алеппо остался под контролем террористов», — заявил российский министр, цитирует ТАСС.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лавров назвал цель тех, кто мешал выходу боевиков из Алеппо

Министр иностранных дел России уверен, что эти люди хотели оставить город под контролем террористов

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