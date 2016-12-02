Дума ужесточит ответственность за незаконную организацию азартных игр

В России ужесточат ответственность за незаконную организацию азартных игр. Соответствующие поправки в УК РФ Госдума приняла в первом чтении.

В соответствии с новыми поправками к ст. 171 УК РФ уголовное наказание в виде штрафа, обязательных работ или ограничения свободы будет ждать организаторов казино вне игровой зоны и при отсутствии лицензии, а также при использовании сети интернет. В настоящее время эти правонарушения являются административными.

Кроме того, под действие закона будут подпадать люди, систематически предоставляющие помещения для незаконных азартных игр, сообщает «Утро.Ру». Закон ужесточает наказание в случае, если подобные правонарушения совершаются организованной группой лиц или с использованием служебного положения.