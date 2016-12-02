Путин поблагодарил Пиотровского за поездку в Пальмиру

Президент России Владимир Путин поблагодарил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского за поездку в сирийскую Пальмиру. Об этом он заявил на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

На заседании Пиотровский рассказал главе государства о реализации мер по сохранению жемчужины Сирии, а также напомнил о концерте, который прошел в этом городе с участием артистов и музыкантов Мариинского театра, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Хочу поблагодарить вас за то, что поехали туда — 50-градусная жара, еще и пушки стреляют. Это была замечательная миссия вместе с Валерием Гергиевым (худрук Мариинского театра. — «Известия»). Мы будем делать всё, чтобы и дальше помогать в сохранении памятников мировой культуры», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что в том, что Пиотровский вспомнил Пальмиру, «нет ничего удивительного».

В июле Путин своим указом наградил орденом Александра Невского Валерия Гергиева, организовавшего в начале мая концерт в Пальмире.