Польша заключила с Украиной соглашение в сфере обороны

Документ подписан по итогам переговоров президентов двух государств
Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Польшей и Украиной подписано по итогам двусторонних переговоров президентов двух государств.
Переговоры президента Украины Порошенко и лидера Польши Дуды состоялись в пятницу.
В пресс-службе Порошенко уточнили, что целью документа является создание договорно-правовой базы для развития сотрудничества между странами в оборонной сфере на принципах взаимности, отмечает «РИА Новости».
Соглашение затрагивает, в частности, военную связь, оборонную политику и поставки оборонного оборудования. Ожидается, что документ окажет положительное влияние на обороноспособность государств.