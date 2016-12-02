Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Польша заключила с Украиной соглашение в сфере обороны

Документ подписан по итогам переговоров президентов двух государств

Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Польшей и Украиной подписано по итогам двусторонних переговоров президентов двух государств.

Переговоры президента Украины Порошенко и лидера Польши Дуды состоялись в пятницу.

В пресс-службе Порошенко уточнили, что целью документа является создание договорно-правовой базы для развития сотрудничества между странами в оборонной сфере на принципах взаимности, отмечает «РИА Новости». 

Соглашение затрагивает, в частности, военную связь, оборонную политику и поставки оборонного оборудования. Ожидается, что документ окажет положительное влияние на обороноспособность государств.

Читайте также:

Порошенко объявил успешными стрельбы, прошедшие на юге Украины

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Польша заключила с Украиной соглашение в сфере обороны

Документ подписан по итогам переговоров президентов двух государств

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке