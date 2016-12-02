ФИФА назвала имена трех номинантов на звание Футболист 2016 года

На звание лучшего футболиста 2016 года претендуют аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и француз Антуан Гризанн. Список номинантов составлен Международной федерацией футбольных ассоциаций.

В 2016 году Месси стал вместе с «Барселоной» чемпионом Испании и выиграл Кубок страны. Гризманн вместе с мадридским «Атлетико» дошел до финала Лиги чемпионов и вместе со сборной Франции — до финала чемпионата Европы. Роналду выиграл Евро-2016 с португальской сборной и Лигу чемпионов с «Реалом».

ФИФА назовет лучшего игрока года на торжественной церемонии 9 января в Цюрихе, сообщает «Русская планета».