Вторую очередь новгородского полигона ТБО построят за счет инвесторов

Новгородские власти отказались от идеи постройки второй очереди полигона твердо-бытовых отходов с помощью концессии. Об этом сообщил вице-мэр Павел Морозов.



Стройка полигона продолжится за счет инвестиционной программы. Причины изменения решения заммэра не назвал.

Как уточняет ресурс Новгород.ру, заключение концессионного соглашения дало бы властям возможность получить 60% необходимых на это средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Деньги были бы возвращены за счет тарифа на утилизацию отходов.

Агентство напоминает, что инвестором строительства второй очереди полигона является компания «Спецавтохозяйство». Именно ему в безвозмездное пользование до 2021 года отдали территорию под полигон под Великим Новгородом.



Стоимость работ оценивается в 670 млн рублей, однако ранее звучала сумма 1 млрд рублей. В «Спецавтохозяйстве» объяснили, что изменение суммы связано с переменой технического задания. Предполагается, что за шесть лет компания рекультивирует земли на полигоне.

Строительство второй очереди планируется завершить к марту следующего года.