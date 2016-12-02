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Центробанк выявил сомнительные операции в лишившемся лицензии РУбанке

Руководство кредитной организации проводило операции, связанные с приобретением прав требований по ссудам с безнадежной к взысканию задолженностью на сумму более 376 млн рублей

ЦБ РФ выявил осуществление московским РУБанком, у которого ранее была отозвана лицензия, сомнительных операций.

Так, руководство кредитной организации проводило операции, связанные с приобретением прав требований по ссудам с безнадежной к взысканию задолженностью на сумму более 376 млн рублей, а также переводило в иностранный депозитарий, связь с которым временной администрации установить не удалось, высоколиквидные ценные бумаги на сумму более 1,25 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, Банк России с 22 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РУБанка. По данным ЦБ, РУБанк не исполнял требования банковского законодательства и нормативных актов регулятора.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Центробанк выявил сомнительные операции в лишившемся лицензии РУбанке

Руководство кредитной организации проводило операции, связанные с приобретением прав требований по ссудам с безнадежной к взысканию задолженностью на сумму более 376 млн рублей

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