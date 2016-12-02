В центре Курска произошла авария на теплотрассе

В центре Курска из-за поломки магистрального трубопровода произошла авария на теплотрассе. Отопление отключено в трех зданиях.

Подача теплоснабжения временно ограничена в многоквартирном жилом доме, гостинице «Курск» и в здании общежития Курского госуниверситета. В настоящее время на месте работает ремонтная филиала компании «Квадра». Сейчас они ведут работы по откачке тепловой камеры, что позволит минимизировать масштаб аварии.

Как сообщает KurskCity.ru, энергетики обещали восстановить теплоснабжение к вечеру пятницы.